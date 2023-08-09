Сдал воду и слюну вместо мочи: новые подробности по делу судьи, сбившего насмерть нацгвардейца

Судья Алексей Тандыр вместо мочи сдал на анализ воду и слюну. Он надеялся, что таким образом не удастся доказать состояние опьянения в момент ДТП.

Об этом рассказал адвокат семьи погибшего Виталий Сердюк, сообщает "Бабель".

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Из-за никчемных попыток судьи подработать результаты проведения анализа затянулось – это длилось более двух месяцев. Сначала тесты показали, что в биоматериалах отсутствует алкоголь, но затем оказалось, что проверялась вода и слюна. Именно в последней и нашли алкоголь.

Это подтвердил прокурор, зачитав в суде заключение экспертизы.

Зато адвокат Тандыра Олег Юрченко заявил, что ознакомился с результатами экспертизы. По его словам, ни в крови, ни в моче алкоголь не обнаружен.

В результате суд решил оставить Тандыра в СИЗО до 26 августа.

Что известно о ДТП

В ночь на 26 мая судья райсуда Киевской области Алексей Тандыр насмерть сбил военнослужащего Нацгвардии. У парня осталось двое детей.

Ужасное ДТП с участием горе-судьи унесло жизни 23-летнего Нацгвардейца из Черкасской области Вадима Бондаренко.

Установили, что Тандыр находился за рулем в нетрезвом состоянии. Также судья, имея необходимые навыки, пытался скрыть это от следствия. Более того, он двигался со скоростью 100 км/ч.

Традиционно виновник ДТП пытался всячески давить на жалость, чтобы избежать ответственности: рассказывал, что его якобы ударили, а в суде хватался за сердце.

"Садить их пожизненно. Потому что смертной казни у нас нет. Смертная казнь у них может быть одна, если они пойдут вместе с нами туда, где сейчас мы находимся", – сказал отец погибшего нацгвардейца. Жена погибшего добавила, что 10 лет лишения свободы – это ничто, потому что преступник унес целую жизнь.

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