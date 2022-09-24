Сдала оккупантам 23 одноместчан: жителю Херсона поставлено в известность о подозрении

Житель Херсона сообщает о подозрении в государственной измене из-за сотрудничества с оккупантами страны-агрессорки России.

Сторонница путинских войск с марта 2022-го сотрудничает с врагом. Она помогает наносить вред обороноспособности и государственной безопасности Украины. В частности, передавала захватчикам сведения о местных.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следствие установило, что с целью устрашения и подавления сопротивления местного населения подозреваемая передала представителям РФ сведения о 23 людях. Мол, они представляют угрозу режиму новой "власти". К этим жителям оккупанты применяли психологическое и физическое влияние.

Подозреваемая также устроилась специалистом в оккупационной администрации. В настоящее время она активно участвует в ее деятельности.

Фото: Офис генерального прокурора

Как сообщалось, на деоккупированной Харьковщине задержаны двое жителей Купянска, которые по идейным убеждениям стали "полицейскими", и вицемерка Волчанская, ранее объявленная в розыск по обвинению в государственной измене.

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