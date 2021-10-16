Сдали нервы: в Харькове машининист метро избил пассажира, который пьянствовал и разливал пиво в вагоне (видео)

По словам очевидцев, пассажир вел себя неадекватно и бил по зеркалу вагона.

В Харькове в вагоне метро произошел конфликт между пассажиром и машинистом. У последнего не выдержали нервы из-за беспорядков в салоне, который создал мужчина с пивом.

Об этом сообщают в телеграмм-канале 1654.

Сообщается, что инцидент произошел вчера вечером, 15 октября, в вагоне метро. Один из пассажиров, будучи навеселе, распивал пиво в вагоне и разливал его, а также приставал к пассажирам и ударил по зеркалу в вагоне. Машинист сделал замечание и между ним и пассажиром произошла драка.

На кадрах видно, как машинист надавал тумаков пассажиру с бутылкой пива. Тот слабо сопротивлялся. После этого машинист назвал его "п*дарасом" и вернулся в свою кабину, а поезд двинулся дальше. В драку никто из пассажиров не вмешался.

На следующей остановке пассажира уже ждали правоохранители.

Местные СМИ сообщают, что машиниста с видео временно отстранили от работы и начата служебная проверка.

Напомним, что в Харькове водитель устроил экзекуцию мужчине, который переходил дорогу по пешеходному переходу и которого тот чуть не сбил. Вместо извинения водитель выскочил из машины и, вооружившись газовым баллончиком, стал атаковать пешехода.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку