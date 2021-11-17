Сдали нервы: в Запорожье под рентгенкабинетом медсестры сбили с ног и натолкли пациента-дебошира (видео)

Человек устроил дебош, стоя в очереди на рентген.

В Запорожье, в 8-й поликлинике на вуике Алексея Совета, произошла толкотня. Один из пациентов устроил дебош, а его "успокоили", сбив с ног, медсестры учреждения.

О конфликте в поликлинике сообщили в инстаграм в ridne.zp.

На кадрах видно, как в очереди под кабинетом нетрезвый мужчина устроил толкотню. Он сначала потолкался с двумя мужчинами – их оттащили женщины. Затем трое медработниц, устав от действий задиры, сгруппировались, повалили его на пол и набуцали.

После этого мужчина поднялся, получил пару пощечин от одной из женщин и покинул помещение. В женские разборки присутствующие мужчины, а их было немало, в том числе мужчины-медики, не вмешивались.

Что конкретно явилось причиной конфликта, неизвестно.

Напомним, что в Кривом Роге люди на остановке общественного транспорта устроили потасовку за место в маршрутке.

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