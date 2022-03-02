"Сдали" Станицу Луганскую России: в Украине обнаружили трех изменников (фото)

Представители местных властей перешли на сторону страны-агрессора.

В Станице Луганской в Луганской области начали расследование в отношении руководителя поселковой военно-гражданской администрации Альберта Зинченко и его двух заместителей. Их подозревают в государственной измене.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Мужчины умышленно совершали и продолжают совершать действия, направленные на вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

В условиях военного положения представители местных властей перешли на сторону страны-агрессора. Они оказывают помощь оккупационным силам материально-технической базой.