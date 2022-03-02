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"Сдали" Станицу Луганскую России: в Украине обнаружили трех изменников (фото)

"Сдали" Станицу Луганскую России: в Украине обнаружили трех изменников (фото)

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"Сдали" Станицу Луганскую России: в Украине обнаружили трех изменников (фото)

decentralization.gov.ua

Представители местных властей перешли на сторону страны-агрессора.

В Станице Луганской в Луганской области начали расследование в отношении руководителя поселковой военно-гражданской администрации Альберта Зинченко и его двух заместителей. Их подозревают в государственной измене.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Мужчины умышленно совершали и продолжают совершать действия, направленные на вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

В условиях военного положения представители местных властей перешли на сторону страны-агрессора. Они оказывают помощь оккупационным силам материально-технической базой.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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