Сдали в аренду коттедж в Яремче, которого не существует: как мошенники обманули двух туристок

Туристки направили "арендодателям" средства.
Двух туристок из Хмельницкой области обманули мошенники: сдали в аренду коттедж в Яремче на Прикарпатье, которого не существует.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Хмельницкой области.
Отмечается, что в милицию обратилась 31-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. По ее словам, она вместе с подругой планировала отдых в Яремче. В Интернете нашла объявление об аренде жилья. Позвонила по указанному номеру и договорилась о приезде. А потом перечислила "арендатору" пять тысяч гривен.
Когда женщины приехали на Прикапатье, оказалось, что в Яремче нет указанной улицы. Телефон "арендодателей2" не отвечал.
После возвращения домой потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "мошенничество". Продолжаются следственные действия.
Как сообщалось, в Черниговской области мошенники продавали COVID-сертификаты за 250 долларов невакцинированным гражданам и только за последние два месяца заработали более 500 тысяч гривен.
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