Сдать паспорта и не отлучаться без разрешения: суд избрал меру пресечения генсеку Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому

Вчера, 2 ноября, Голосеевский суд Киева вынес постановление генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому по делу о незаконной растрате почти 4 млн евро, полученных в свое время ФФУ от УЕФА.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Правоохранители считают подчиненного президента УАФ Андрея Павелко причастным к преступной схеме закупок элитных продуктов питания за деньги, предназначенные для развития детского футбола. Следствие выяснило, что фигурант отправлял эти деньги оффшорным компаниям на якобы закупку элитных сортов кофе и морепродуктов.

В течение двух дней Голосеевский суд рассматривал это дело и вынес решение о личном обязательстве Юрия Записоцкого, подтвердив тем самым законность и обоснованность подозрения. Записоцкому постановили:

не отлучаться из населенного пункта, где он проживает, без разрешения следователя, прокурору или суда; сообщать об изменении своего места жительства или работы; сдать на хранение органам власти загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Судя по тому, что следствие подает апелляцию и будет добиваться ареста Юрия Записоцкого на время судебного процесса, в прокуратуре результаты сегодняшнего заседания недовольны. Но есть ли основания у следствия считать, что судья Екатерина Плахотнюк заангажирована командой УАФ Павелко, пока неизвестно.

Напомним, что в настоящее время правоохранительные органы расследуют около десятка уголовных производств по злоупотреблениям УАФ под руководством Андрея Павелко. По делу, по которому Юрию Записоцкому вручили подозрение, речь идет о закупке через агентскую компанию "Newport Management Limited" 30 тонн чая, 10 тонн кофе и более 2 тонн элитных морепродуктов и электрооборудования якобы для нужд Федерации футбола Украины. Следствие установило, что деньги были перечислены на компании с признаками фиктивности, а товары на 3,2 миллиона евро так и не доехали до Украины.