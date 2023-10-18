Сдавал РФ позиции ВСУ в Бахмуте: местный житель осужден за госпредательство

В Винницкой области за государственную измену осудили 39-летнего жителя Бахмута, который сдавал россиянам украинские позиции. Он получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе Винницкой областной прокуратуры.

Отмечается, что летом 2022 года житель Бахмута добровольно присоединился к агентурной сети, которую на территориях Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской и Одесской областей организовал бывший милиционер из Крыма. За денежное вознаграждение сторонники оккупантов собирать информацию о позициях украинских военных.

Так, мужчина в преддверии оборонной кампании Бахмута собирал сведения о местах сосредоточения там военной техники и личного состава ВСУ. Полученную информацию с точными координатами предатель передавал крымскому куратору, а тот – представителям вооруженных сил РФ для наведения артиллерийских, ракетных ударов и другого огневого поражения позиций ВСУ.

Правоохранители задержали мужчину по месту жительства и доставили в Винницкую область. Там он был под стражей и получил судебный приговор.

Как сообщалось, СБУ установила личности 57 коллаборантов в Херсонской области. Они вступили в созданный российскими оккупантами "Главное управление МВД РФ Херсонской области" на левобережной части региона и пытали украинцев.

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