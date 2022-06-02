Сдавал в "аренду" за 35 тыс. грн: в Хмельницком задержан торговец людьми (фото)

В Хмельницком задержан мужчина, который торговал людьми.
Он за 35 тыс. грн сдавал в "аренду" трех социально незащищенных граждан, которых заставляли попрошайничать.
Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.
По данным следствия, 43-летний подозреваемый за 35 тыс. грн хотел передать в "аренду" троих социально незащищенных лиц. В дальнейшем людей заставляли заниматься попрошайничеством.
Подозреваемый получил аванс в размере 10 тысяч гривен. Его задержали при передаче ему 25 тыс. грн.
Мужчине инкриминируют ч.ч. 1, 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, во Львове задержали иностранца, вербовавшего украинок в секс-рабство.
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