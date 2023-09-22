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Сдавал в ломбарды тепловизоры и камеры ночного видения: в Житомирской области будут судить офицера

Сдавал в ломбарды тепловизоры и камеры ночного видения: в Житомирской области будут судить офицера

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Сдавал в ломбарды тепловизоры и камеры ночного видения: в Житомирской области будут судить офицера

В Житомирской области будут судить офицера

Злоумышленнику удалось продать техники на 3,2 млн грн

В Житомирской области Начальник службы логистики сдал в ломбарды и продал через Интернет 8 тепловизоров и 60 камер ночного видения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что часть этого оборудования была куплена за средства волонтеров.

"Военный имел доступ к месту хранения техники части и присвоил 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров разных моделей, часть из которых была приобретена за средства волонтеров. Офицер продавал технику через Интернет и сдавал в местные ломбарды", — говорится в сообщении.

Злоумышленнику удалось продать техники на 3,2 млн. грн. В ходе расследования он полностью возместил средства.

Офицер обвиняется в присвоении военного имущества (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения работникам Самборского ТЦК, которые незаконно удерживали и издевались над двумя мужчинами.

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Дата публикации
Просмотры
830
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