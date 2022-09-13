Сдавала позиции ВСУ в Лисичанске: местную предательницу приговорили к 12 годам тюрьмы

Жительницу Лисичанска Луганской области, которая сдавала позиции ВСУ, приговорили к 12 годам тюрьмы. Соответствующий приговор вынес Петропавловский районный суд Днепропетровской области.

Об этом говорится в материалах Единого реестра судебных решений.

Известно, что осужденная начала передавать важную информацию российским оккупантам практически в первые дни полномасштабного наступления РФ на Украину.

28 февраля женщина сказала врагу, что на территории местного учебного заведения находятся бойцы ВСУ. А несколько дней спустя эту локацию обстреляли российские военные.

Позже коллаборантка передавала информацию о расположении танков и артиллерии в городе, а также входила в чат, в котором другие жители обменивались подобной информацией.

В апреле предательницу задержали и поместили в Хмельницкий следственный изолятор. Она работала местным режиссером Лисичанского дома культуры.

За совершенное суд вынес женщине приговор – 12 лет заключения.

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