"Сдавала" жилье в Яремче и Полянице: прикарпатка обманула более 30 переселенцев

"Сдавала" жилье в Яремче и Полянице: прикарпатка обманула более 30 переселенцев

Мошенники перечисляли задаток, а затем она исчезала.

В Ивано-Франковске задержали женщину, которая обманула более 30 переселенцев из "горячих точек".

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Отмечается, что 30-летняя женщина на сайте объявлений размещала информацию о якобы сдаче в аренду дома в Яремче, а также гостиничных номерах в Полянице. У него клиентов требовала предоплата. Средства просила отправлять на банковскую карту. Когда получала средства, больше не выходила на связь.

По предварительным данным, женщина обманула более 30 переселенцев из Киевской, Николаевской и Херсонской областей. Ей перечислили ей по несколько тысяч гривен. В общей сложности на "аренде" заработала более 50 тысяч гривен.

Женщине правоохранители сообщили о подозрении. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в Калуше Ивано-Франковской области мошенники называются чиновниками и просят о материальной помощи для нужд армии. Впрочем, глава горсовета заверил, что должностные лица никакого благотворительного собрания не проводят и не организуют.

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