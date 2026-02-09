Сдавали в аренду для тяжелого труда: на Киевщине мать-воспитательницу подозревают в пытках и торговле детьми

Издевательство над детьми в детдоме / © Офис Генерального прокурора

Реклама

В Киевской области разоблачили масштабную схему издевательства над детьми в детском доме семейного типа (ДБСТ). Мать-воспитательница сообщена о подозрении в пытках и эксплуатации пяти малолетних воспитанников.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Ужасные детали следствия

По данным ювенальных прокуроров Броварской окружной прокуратуры, в течение 2023-2024 годов женщина превратила жизнь детей в сплошной ад. Следствием установлено, что подозреваемая:

Реклама

Применяла насилие: дети постоянно подвергались физическим и психологическим издевательствам.

Ограничивала в базовых потребностях: питомцам отказывали в полноценной пище, воде, доступе к обучению и медицинской помощи.

Эксплуатировала труд: детей заставляли выполнять тяжелую работу, в том числе на чужих частных хозяйствах. Следствие квалифицирует это как элементы торговли людьми.

Лишала свободы: малолетних незаконно удерживали в замкнутом пространстве.

Строгое наказание

Женщине инкриминируют сразу три тяжелых статьи Уголовного кодекса Украины: пытки, незаконное лишение свободы и торговлю людьми с целью эксплуатации. Подозреваемой грозит до 15 лет за решеткой.

Спасение детей

Всех пятерых детей уже изъяли из этой семьи. Сейчас они находятся в безопасных условиях в другом заведении на попечении специалистов.

Кто еще ответит перед законом?

Прокуратура приступила к проверке должностных лиц, которые по служебным обязанностям должны были контролировать этот детский дом, но игнорировали факты насилия.

«Ответственность понесут не только те, кто непосредственно совершал преступления, но и должностные лица, длительно не реагировавшие на пытки детей», — подчеркнул руководитель Киевской областной прокуратуры Дмитрий Прокудин.

Реклама

Масштабные проверки по всей стране

Этот случай стал частью крупной кампании по защите прав детей, инициированной генпрокурором. С 12 декабря 2025 года 45 межведомственных групп проверили более 1000 детских учреждений и семейных форм воспитания. В ходе инспекций проанализированы условия проживания более 26 тысяч детей по всей Украине.

Раньше мы писали о том, как мать-воспитательница превратила дом семейного типа в застенку. Вместо ласки и любви в ход шли кулаки, а зачастую и посторонние предметы.