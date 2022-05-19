"Сдавали в аренду" нереальное жилье: в Украине поймали мошенников, которые "наживались" на переселенцах

"Сдавали в аренду" нереальное жилье: в Украине поймали мошенников, которые "наживались" на переселенцах

Столичные правоохранители разоблачили очередную мошенническую схему аренды жилья для переселенцев, работавшую в Киеве, а также Полтавской и Кировоградской областях.

Группа лиц "сдавала в аренду" переселенцам жилье, которое вообще не существует.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Правонарушители до начала войны в Украине использовали торговые интернет-платформы и продавали несуществующие товары. А после полномасштабного вторжения России преступники принялись "сдавать в аренду" несуществующее жилье.

Правоохранителям удалось разоблачить одного из участников этой схемы – жителя Киевской области. Подозреваемый размещал в интернете объявления об аренде несуществующего жилья в западных областях страны. После получения аванса от граждан, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, мужчина прекращал выходить с ними на связь, а деньги присваивал. В настоящее время установлено 8 пострадавших от такой схемы.

Дома у преступника после обыска нашли средства, мобильные телефоны, флеш-накопители и банковскую карту.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении мужчине по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенном с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины)", — отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, правоохранители задержали в Житомире мужчину за продажу тепловизоров по гуманитарной помощи. Мужчина и его сообщник наладили схему продаж гуманитарной помощи.

Офис генпрокурора зафиксировал более 13 300 преступлений российской армии в Украине

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