"Сдавали в аренду жилье" переселенцам: в Полтавской области разоблачили группу "бизнесменов"

Киберполиция и следователи разоблачили в Полтавской области группу мошенников, которые сдавали в аренду фейковое жилье переселенцам из разных областей.

Злоумышленник создали в популярных мобильных мессенджерах фиктивные группы. Там распространяли объявления об аренде квартир или помощи в трансфере жителей с "горячих точек" в западные области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавщины.

За свои услуги "арендодатели" и "перевозчик" брали предоплату. Впрочем, после поступления денег на картсчета прекращали связь с клиентами. Сейчас известно о более десяти обманутых жителях Полтавщины. Среди пострадавших были и женщины с детьми.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли у них компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты разных операторов связи и другие вещественные доказательства.

Полиция открыла производство по статье "мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники". Санкция уголовной нормы предусматривает от трех до восьми лет тюрьмы. Решается вопрос по поводу сообщения фигурантам о подозрениях.

Как сообщалось, в Тернопольской области 17-летний киевлянин, уехавший во время военных действий из столицы, организовал мошенническую схему. Юноша возглавил группу мошенников в регионе. Вместе с 11 сообщниками открыл подпольный бизнес по организации выезда мужчин призывного возраста за границу.

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