Сдавать НМТ не придется: специальности, на которые можно поступить без экзаменов
В МОН назвали специальности, принимаемые только по собеседованию без НМТ.
Министерство образования и науки (МОН) Украины работает над тем, чтобы поощрить абитуриентов выбирать специальности, которые критически важны для экономики страны, в частности для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), машиностроения и перерабатывающей промышленности.
Об этом сообщил заместитель министра образования Дмитрий Завгородний, пишет Espreso.
«Мы будем подталкивать людей к поступлению на профессии, которые сейчас важны для ОПК, перерабатывающей промышленности и машиностроения», — подчеркнул он.
Инвестиции и приоритетные профессии
Замглавы МОН отметил, что в течение последних двух лет ведомство активно инвестирует в обновление оборудования для профессионального образования в этих областях. Речь идет о таких профессиях, как:
Станок;
оператор станков с программным управлением;
Сварщик;
Токарь.
Завгородний рассказал, что исторически самой популярной профессией в Украине был повар, но сейчас потребности рынка труда меняются. К примеру, в Винницкой и других аграрных областях популярным остается «слесарь сельскохозяйственной техники и тракторист».
Упрощенная процедура вступления
Для поступления на эти технические и рабочие специальности в учреждения профессионально-технического образования часто нет высокого конкурса, а процедура поступления гораздо проще.
«Мы не требуем НМТ или других экзаменов. Часто, если есть конкурс, это лишь собеседование в самом заведении», — пояснил Завгородний.
В рамках обучения студенты изучают все необходимые прикладные дисциплины (материаловедение, физика и т.п.), адаптированные к конкретной профессии. У МОН также есть амбициозные планы: с 2027 года ведомство хочет ввести для них отдельные учебники.
Напомним, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что ведомство инициирует введение «нулевого курса» для абитуриентов, не сдавших национальный мультипредметный тест.
Из 4 класса учащиеся будут составлять только государственную итоговую аттестацию (ГНА), которая будет носить исключительно мониторинговый характер и не будет влиять на оценки или дальнейшее обучение.