Сдавать НМТ не придется: специальности, на которые можно поступить без экзаменов

НМТ / © Getty Images

Реклама

Министерство образования и науки (МОН) Украины работает над тем, чтобы поощрить абитуриентов выбирать специальности, которые критически важны для экономики страны, в частности для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), машиностроения и перерабатывающей промышленности.

Об этом сообщил заместитель министра образования Дмитрий Завгородний, пишет Espreso.

«Мы будем подталкивать людей к поступлению на профессии, которые сейчас важны для ОПК, перерабатывающей промышленности и машиностроения», — подчеркнул он.

Реклама

Инвестиции и приоритетные профессии

Замглавы МОН отметил, что в течение последних двух лет ведомство активно инвестирует в обновление оборудования для профессионального образования в этих областях. Речь идет о таких профессиях, как:

Станок;

оператор станков с программным управлением;

Сварщик;

Токарь.

Завгородний рассказал, что исторически самой популярной профессией в Украине был повар, но сейчас потребности рынка труда меняются. К примеру, в Винницкой и других аграрных областях популярным остается «слесарь сельскохозяйственной техники и тракторист».

Упрощенная процедура вступления

Для поступления на эти технические и рабочие специальности в учреждения профессионально-технического образования часто нет высокого конкурса, а процедура поступления гораздо проще.

«Мы не требуем НМТ или других экзаменов. Часто, если есть конкурс, это лишь собеседование в самом заведении», — пояснил Завгородний.

Реклама

В рамках обучения студенты изучают все необходимые прикладные дисциплины (материаловедение, физика и т.п.), адаптированные к конкретной профессии. У МОН также есть амбициозные планы: с 2027 года ведомство хочет ввести для них отдельные учебники.

Напомним, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что ведомство инициирует введение «нулевого курса» для абитуриентов, не сдавших национальный мультипредметный тест.

Из 4 класса учащиеся будут составлять только государственную итоговую аттестацию (ГНА), которая будет носить исключительно мониторинговый характер и не будет влиять на оценки или дальнейшее обучение.