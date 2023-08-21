Сдай коррупционера – получи вознаграждение: украинцы смогут заработать на взяточниках

В Украине разрабатывается анонимный портал, где любой украинец сможет сообщить о фактах коррупции и получить 10% от предмета коррупционного правонарушения.

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона.

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По его предположениям, запуск портала ожидается в первых числах сентября. Запуском будет заниматься Национальное агентство по предотвращению коррупции.

"Очень важна культура изобличения, потому что без ответственных граждан, которыми являются обличители, мы не построим нулевую толерантность к коррупции", — пояснил Новиков, добавляя, что размер вознаграждения не может составлять более 14 млн гривен.

Он отметил, что этот портал обеспечит анонимную отправку сообщений работникам организаций о коррупции в их компаниях, которые будут попадать либо ее руководителям, либо уполномоченным по предотвращению коррупции, а также правоохранительным органам, как НАБУ, ДБР, НАПК и Нацполиции.

Как сообщалось ранее, оператор ГТС Украины ответил на обвинения в скандальных закупках кресел на 1,2 млн грн.

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