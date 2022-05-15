"Сделаем все на самом высоком уровне": Ткаченко назвал вероятные города Украины, где могут провести "Евровидение-2023"

"Сделаем все на самом высоком уровне": Ткаченко назвал вероятные города Украины, где могут провести "Евровидение-2023"

Украина в этом году феерически победила на "Евровидении" и сможет на самом высоком уровне провести международный песенный конкурс в 2023 году.

В Украине и Мариуполь, и Калуш могут провести "Евровидение-2023", что было бы символично, но пока еще рано об этом говорить.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона 15 мая.

"Организация такого масштабного форума – это и не просто, и не дешево, но у Украины уже есть опыт, мы дважды принимали Евровидение. Поэтому сомнений, что мы все сделаем на самом высоком уровне, у меня нет", – сказал Ткаченко.

Он рассказал, что с ним уже контактировали несколько европейских министров культуры, поздравивших с победой и предложивших свою помощь в организации "Евровидения-2023".

Напомним, что группа Kalush Orchestra одержала для Украины победу на конкурсе "Евровидение-2022" с большим отрывом от конкурентов. В общей сложности в сумме баллов от зрителей и жюри Kalush Orchestra получил 631 балл, на втором месте оказалась Великобритания с суммой баллов 466, тройку лидеров закрывает Испания с баллами – 459.

Как сообщалось, группа Kalush Orchestra выпустила эмоциональный клип на победную песню Stefania.

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