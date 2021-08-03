Сделаем все возможное для расследования: Кулеба прокомментировал смерть белорусского активиста Шишова

Сделаем все возможное для расследования: Кулеба прокомментировал смерть белорусского активиста Шишова

Глава МИД подчеркнул, что важно выявить всю правду о его трагической смерти.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на смерть белорусского активиста, главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Мужчину разыскивали сутки: накануне он вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его со следами избиения нашли повешенным в Святошинском парке.

Об этом Кулеба написал в Тwitter.

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"Я шокирован трагической вестью о смерти белорусского активиста Виталия Шишова и выражаю соболезнования его родным и близким", — отметил министр.

Глава МИД заверил, что Украина сделает все возможное для расследования этого дела. По словам министра, важно выявить всю правду о его трагической смерти.

Ранее ТСН.ua собрал все, что сейчас известно о смерти белорусского активиста.

Полиция рассматривает две версии смерти Шишова: самоубийство или умышленное убийство. В то же время близкие и коллеги Шишова убеждены, что мужчина не мог покончить с собой.

Напомним

Об исчезновении накануне заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.

заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь. Уже 3 августа мужчину нашли повешенным в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания.

в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания. По словам коллег погибшего, Шишов был найден повешенным в парке со следами избиения на лице. Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях.

Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях. В свою очередь "Белорусский дом в Украине" заявляет, что за Шишовым якобы велась слежка и полиция об этом знала.

и полиция об этом знала. Европарламентарии уже отреагировали на убийство в Киеве руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Политики уверены, что за этим стоит режим Александра Лукашенко.

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