Сделаем все возможное для расследования: Кулеба прокомментировал смерть белорусского активиста Шишова

Глава МИД подчеркнул, что важно выявить всю правду о его трагической смерти.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на смерть белорусского активиста, главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Мужчину разыскивали сутки: накануне он вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его со следами избиения нашли повешенным в Святошинском парке.
Об этом Кулеба написал в Тwitter.
"Я шокирован трагической вестью о смерти белорусского активиста Виталия Шишова и выражаю соболезнования его родным и близким", — отметил министр.
Глава МИД заверил, что Украина сделает все возможное для расследования этого дела. По словам министра, важно выявить всю правду о его трагической смерти.
Ранее ТСН.ua собрал все, что сейчас известно о смерти белорусского активиста.
Полиция рассматривает две версии смерти Шишова: самоубийство или умышленное убийство. В то же время близкие и коллеги Шишова убеждены, что мужчина не мог покончить с собой.
Напомним
- Об исчезновении накануне заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.
- Уже 3 августа мужчину нашли повешенным в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания.
- По словам коллег погибшего, Шишов был найден повешенным в парке со следами избиения на лице. Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях.
- В свою очередь "Белорусский дом в Украине" заявляет, что за Шишовым якобы велась слежка и полиция об этом знала.
- Европарламентарии уже отреагировали на убийство в Киеве руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Политики уверены, что за этим стоит режим Александра Лукашенко.