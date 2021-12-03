"Сделал Беларусь враждебной": Кулеба заявил, что Лукашенко "сжег все мосты в отношениях с Украиной"

"Сделал Беларусь враждебной": Кулеба заявил, что Лукашенко "сжег все мосты в отношениях с Украиной"

Лукашенко недавно заявил о планах посетить незаконно аннексированный Россией Крымский полуостров.

Александр Лукашенко своим заявлением о намерениях посетить незаконно оккупированный Крым "сжег все мосты" из Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Sargs.lv, перевод которого опубликовало украинское посольство в Латвии.

"Белорусский диктатор Александр Лукашенко недавно заявил, что планирует посетить оккупированный Россией Крымский полуостров. Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной Украины. Таким образом, если отдельно рассматривать детали этой общей картины, может показаться, что ситуацию еще можно скорректировать, но если эти детали рассмотреть вместе, тогда приходится признать, что ситуация достаточно тревожная", — сказал Дмитрий Кулеба.

Кроме того, глава МИД уточнил, что даже если Беларусь пока не несет прямой военной угрозы для Украины, "факты неумолимы". По словам Кулебы, для предотвращения в Украине такого развития событий, которые сложились на границах соседних стран, необходимо направить на белорусскую границу соответствующее количество военнослужащих. Пока решается, где взять эти ресурсы.

"Проблема в том, что наши возможности небезграничны, поскольку, забирая военную силу с одного места, мы снижаем свою обороноспособность на этом участке. Таким образом, указанная деятельность Беларуси напрямую соответствует военным интересам России. Политические заявления Минска в настоящее время являются частью агрессивной внешней политики России. Также заявление Лукашенко о признании Крыма составляющей России, а также гибридное вторжение, совершенное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой. На эту угрозу следует отвечать", — добавил Кулеба.

Глава МИД отметил, что в настоящее время украинская сторона не фиксирует подготовку Беларуси к возможной операциям против Украины. Но Украина "на очень серьезном уровне рассматривает сценарий" такую вероятность.

"Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такую возможность. Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения. Однако любая потенциальная угроза требует не только внимания, но и концентрации ресурсов вооруженных сил для ее смягчения", — подытожил он.

Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь признает незаконно оккупированный Крым российским , когда "последний российский олигарх" станет поставлять на полуостров продукцию.

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