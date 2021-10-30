Сделал еще одну дверь: под Одессой мужчина на авто влетел в стену дома пенсионера

В аварии никто не пострадал, но в стене дома образовалась дыра.
В Одесской области пенсионер на авто не справился с управлением и влетел в частный дом, разбив стену.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Событие произошло сегодня, 30 октября, около двух часов ночи в селе Ольшанка Савранской ОТГ. Водитель Volkswagen не справился с управлением и въехал в дом 80-летнего местного жителя. К счастью, никто серьезно не пострадал.
По словам 64-летнего мужчины, причиной ДТП стал туман. Правоохранители проверяют водителя на содержание алкоголя в крови, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
Напомним, что в Днепре по невнимательности водителя автобуса произошло тройное ДТП. Неуправляемый транспорт, который водитель забыл поставить на ручник, влетел в припаркованный автомобиль.