Сделал еще одну дверь: под Одессой мужчина на авто влетел в стену дома пенсионера

Сделал еще одну дверь: под Одессой мужчина на авто влетел в стену дома пенсионера

В аварии никто не пострадал, но в стене дома образовалась дыра.

В Одесской области пенсионер на авто не справился с управлением и влетел в частный дом, разбив стену.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Событие произошло сегодня, 30 октября, около двух часов ночи в селе Ольшанка Савранской ОТГ. Водитель Volkswagen не справился с управлением и въехал в дом 80-летнего местного жителя. К счастью, никто серьезно не пострадал.

По словам 64-летнего мужчины, причиной ДТП стал туман. Правоохранители проверяют водителя на содержание алкоголя в крови, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Напомним, что в Днепре по невнимательности водителя автобуса произошло тройное ДТП. Неуправляемый транспорт, который водитель забыл поставить на ручник, влетел в припаркованный автомобиль.

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