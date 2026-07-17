Сделал из уязвимых людей рабов: на Тернопольщине разоблачили директора интерната-рабовладельца (фото)

Директора психоневрологического интерната разоблачили на торговле людьми / © Офис Генерального прокурора

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В Тернопольской области разоблачили схему принудительного труда жителей психоневрологического интерната. Директор заведения систематически отправлял больных на тяжелые работы, а полученные деньги забирал себе.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, директор интерната использовал уязвимое состояние людей в возрасте с 30 до 79 лет, имевших психические расстройства. Жителей заведения привлекали для работы на частных хозяйствах, строительных объектах, а также для уборки кладбищ. За один день заказчики платили от 150 до 450 грн, которые, как считает следствие, забирал директор.

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Клиенты заранее согласовывали с руководителем интерната характер и время выполнения работ, а также передавали деньги. После этого чиновник давал персоналу указания выпустить жителей за пределы учреждения.

Правоохранители задокументировали случаи принудительного труда и передачи средств. Во время обысков они нашли черновики, в которых учитывались такие случаи.

Директору интерната сообщили о подозрении в торговле людьми.

Правоохранители проверяют информацию о возможной эксплуатации по меньшей мере 24 жителей заведения. Также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Директора психоневрологического интерната разоблачили на торговле людьми / © Офис Генерального прокурора

Директора психоневрологического интерната разоблачили на торговле людьми / © Офис Генерального прокурора

Директора психоневрологического интерната разоблачили на торговле людьми / © Офис Генерального прокурора

Директора психоневрологического интерната разоблачили на торговле людьми / © Офис Генерального прокурора

К слову, в Киеве будут судить группу лиц, которые под видом реабилитационного центра содержали людей в трудовом рабстве. Злоумышленники забирали у пациентов документы, запрещали им общаться с родными и заставляли бесплатно работать на строительстве, присваивая заработанные деньги. От действий преступников пострадали 11 человек, которых содержали в ненадлежащих условиях.

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