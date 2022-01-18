Сделал неудачное сальто: во Львове 12-летнему мальчику с переломом провели рискованную аутотрансплантацию

Сначала ребенку поставили ложный диагноз и потому неправильно лечили.

Во Львове прооперировали мальчика, сделавшего неудачное сальто и травмировавшего руку. 12-летний Юра перенес 3 операции и 5 месяцев лечения из-за того, что ему поставили неправильный диагноз.

Об этом сообщает "Первое территориальное медицинское объединение города Львова".

Еще летом 12-летний Юрчик из Львовщины, играя с братом, упал на руку. В результате он получил перелом предплечья (лучевой и локтевой костей) с одновременным смещением. Такой диагноз поставили врачи и приступили к лечению.

Впрочем, состояние мальчика за месяц не улучшилось – рука начала терять чувствительность, а пальцы начали не двигаться, и к ним плохо поступала кровь. Юрко не мог согнуть конечность или взять в руки карандаш.

Фото: Первое территориальное медицинское объединение Львова

Специалисты "Первого территориального медицинского объединения города Львова" проверили руку ребенка и обнаружили, что раньше ему установили неправильный диагноз, из-за чего 5 месяцев лечения были бесполезными.

"У парня не просто перелом, поврежден локтевой нерв. Именно он отвечает за движения и ощущения температуры, боли и давления. Во время падения нерв задел острые края косточки в средней трети предплечья глубоко между мышцами. Нужна была реконструкция локтевого нерва", — говорится в сообщении.

Хирурги медучреждения решили не медлить и немедленно прооперировать мальчика. Во время вмешательства они обнаружили, что края нерва настолько повреждены, что расстояние между ними не позволяет его соединить.

"Единственный, хотя и несколько рискованный, выход: аутотрансплантация – пересадка нерва с другого участка кисти, где нет моторных волокон, а только чувствительные. Это сложная микрохирургическая операция. Частицу нерва хирурги берут с тыльной поверхности кисти. Соединить его с поврежденными кончиками — как сшить разорванный волос. Вмешательство приходится выполнять с применением высокоточного микроскопа. Несмотря на риски, оно прошло успешно", — рассказали медики.

На 4 сутки после операции мальчик начал ощущать импульсы в кончиках пальцев, которые раньше были нечувствительными. Впереди у ребенка длительная реабилитация.

Напомним, что бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош попал на операционный стол. До этого его обследовали и провели хирургическое вмешательство.

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