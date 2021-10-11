Сделал предложение любимой и поехал на заработки: подробности ДТП в Польше, в которой погибли двое молодых украинцев

Сделал предложение любимой и поехал на заработки: подробности ДТП в Польше, в которой погибли двое молодых украинцев

Причины ДТП устанавливает полиция.

В г. Катовице, что в Польше, в ДТП погибли два молодых жителей Тернопольской области — 20-летний Ростислав и 22-летний Виталий. Их автомобиль на скорости слетел с дороги и врезался в дерево.

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Об этом пишет Оbozrevatel.

По данным полиции, автомобиль Opel Astra, в котором ехали молодые украинцы, внезапно слетел с дороги и врезался в дерево. От удара автомобиль согнуло пополам, а дерево буквально вырвало с корнем. На месте ДТП погибли молодые украинцы — 20-летний Ростислав и 22-летний Виталий. Очевидцы аварии утверждают, что автомобиль украинцев ехал на большой скорости.

Ребята были родом из г. Бучач Тернопольской области. Покойные дружили и вместе поехали на заработки в Польшу. В Ростислава дома остались мать и сестра, отец же работает в Польше. 22-летний Виталий поехал на работу в Польшу, чтобы заработать денег на свадьбу. Перед смертью он сделал предложение своей девушке и хотел самостоятельно заработать средства на свадьбу. У парня осталась мать и две сестры, отец Виталия также работает в Польше.

Сейчас польские правоохранители устанавливают причины ДТП.

Напомним:

Новости мира: двое украинцев погибли в жуткой ДТП в Польше

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