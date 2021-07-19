Сделал замечание и получил несколько ударов ножом: в Днепре неизвестные жестоко убили мужчину

Сделал замечание и получил несколько ударов ножом: в Днепре неизвестные жестоко убили мужчину

Подозреваемых в совершении преступления пока не задержали.

В Днепре правоохранители разыскивают подозреваемых в жестоком убийстве местного жителя. Мужчина сделал замечание компании, которая громко разговаривала возле его дома. За это он получил три ножевых ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел утром 19 июля на улице Саранской возле дома №10. Рядом с подъездом отдыхала компания мужчин. Они громко себя вели, из-за чего гражданин сделал им замечание. Те в ответ на его призыв вести себя тише, достали нож и нанесли местному жителю смертельные ранения.

"Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Принимаются розыскные мероприятия для задержания неизвестных, которые причастны к нападению. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины", — подчеркнули в пресс-службе Национальной полиции области.

За совершенное преступление мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что в Днепре в центре города неизвестный напал на водителя легковушки. Он ударил его через боковое стекло автомобиля, после чего скрылся с места инцидента.

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