Сделал замечание и получил несколько ударов ножом: в Днепре неизвестные жестоко убили мужчину

Подозреваемых в совершении преступления пока не задержали.
В Днепре правоохранители разыскивают подозреваемых в жестоком убийстве местного жителя. Мужчина сделал замечание компании, которая громко разговаривала возле его дома. За это он получил три ножевых ранения.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.
Инцидент произошел утром 19 июля на улице Саранской возле дома №10. Рядом с подъездом отдыхала компания мужчин. Они громко себя вели, из-за чего гражданин сделал им замечание. Те в ответ на его призыв вести себя тише, достали нож и нанесли местному жителю смертельные ранения.
"Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Принимаются розыскные мероприятия для задержания неизвестных, которые причастны к нападению. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины", — подчеркнули в пресс-службе Национальной полиции области.
За совершенное преступление мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, что в Днепре в центре города неизвестный напал на водителя легковушки. Он ударил его через боковое стекло автомобиля, после чего скрылся с места инцидента.