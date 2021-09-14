Сделала cелфи и прыгнула с крыши: в Харькове 15-летняя девочка покончила с собой

Сделала cелфи и прыгнула с крыши: в Харькове 15-летняя девочка покончила с собой

Ребенок выпрыгнул с крыши многоэтажки.

В Харькове 13 сентября несовершеннолетняя девочка прыгнула с крыши многоэтажного жилого дома. Предварительно, она гуляла со своей подругой, на глазах которой и покончила с собой.

Об этом сообщает Telegram канал " Труха Харьков ".

По предварительной информации, 15-летняя девушка перед инцидентом гуляла со своей подругой по городу и рассказывала той о своих намерениях. Затем дети пошли в местный кафе, где девушка и предложила своей подружке подняться на крышу девятиэтажного дома.

Объясняла она это красивым закатом солнца, где можно сделать cелфи. Якобы, после того, как девушки сделали фотографию, 15-летний ребенок отдала телефон подруге и прыгнула с крыши этого здания.

К сожалению, смерть наступила мгновенно. Точные подробности выясняются.

Напомним, в Подольском районе Киева вечером 6 сентября женщина выпрыгнула с 19 этажа окна многоэтажки. Она погибла на месте.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку