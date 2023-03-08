Сделала смертельный укол 1,5-летнему сыну: в Днепре судили женщину

На данный момент готовится апелляционная жалоба на мягкость назначенного наказания.

В Днепре женщину, которая сделала смертельную инъекцию своему полуторагодовалому сыну, приговорили к восьми годам лишения свободы.

Суд признал 39-летнюю мать виновной в умышленном убийстве малолетнего ребенка, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Прокуроры доказали, что, будучи фармацевтом с медицинским образованием, женщина сделала инъекцию своему полуторагодовалому сыну с сильнодействующим кардиостимулирующим лекарственным средством, запрещенным к свободной продаже.

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В состоянии клинической смерти мальчика госпитализировали в областную детскую больницу. Ребенок умер в реанимационном отделении от острого отравления препаратом.

На данный момент готовится апелляционная жалоба на мягкость назначенного наказания. В апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на назначении ей более строгого наказания.

Напомним, в Днепре под переднее колесо автомобиля BMW неизвестные подложили гранату на территории жилого комплекса River Park на улице Набережной Победы.

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