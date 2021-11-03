Сделала замечание: в центре Харькова несколько девушек жестоко избили женщину

Сделала замечание: в центре Харькова несколько девушек жестоко избили женщину

В полиции по факту случившегося проводят проверки.

В центре Харькова ночью 3 ноября несколько девушек жестоко избили 25-летнюю женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

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Как стало известно, происшествие случилось около 02:30 на улице Сумской. Там в результате конфликта между несколькими женщинами произошла потасовка.

“В результате происшествия телесные повреждения получила 25-летняя женщина. По адресу выезжали патрульные полицейские и сотрудники Харьковского райуправления полиции №3. Информация о событии внесена в Единый учет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего”, – рассказали в Нацполиции области.

В соцсетях пишут, что пострадавшую госпитализировали в больницу. А причиной конфликта якобы стало то, что потерпевшая сделала замечание группе громко ведущих себя девушек.

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