Сделали челюсть из ребра пациента: в Черновцах врачи провели уникальную операцию

В Черновцах провели уникальную реконструктивно-возобновляющую пластическую операцию. Врачи сделали пациенту новую челюсть из его же ребра.

Об этом информирует пресс-служба ОКНП "Черновицкой областной клинической больницы".

У мужчины из-за травмы полностью исчезла передняя часть нижней челюсти. Поэтому за дело взялись хирурги-стоматологи и торакальные хирурги. Оперативное вмешательство проходило в два этапа: извлечение ребра и установка смоделированного из него импланта на место нижней челюсти. Такую процедуру называют трансплантацией костного элемента.

"Сначала торакальные хирурги — начальник подразделения торакальной хирургии Василий Яцкив и врач-хирург Сергей Фримет — изъяли у пациента ребро. Затем хирург-стоматолог подразделения хирургической стоматологии Николай Токарь смоделировал из него имплант нужного размера и формы и установил его на месте отсутствующего ментального участка нижней челюсти, зафиксировав специальной пластиной и винтами", — говорится в сообщении.

Наиболее оптимальным для имплантации врачи определили само ребро, ведь оно больше всего подходило по форме и структуре, к тому же им нужен был фрагмент кости не менее 7 сантиметров. Также резекция ребра позволяет минимизировать травматические последствия для организма пациента.

Медики сделали пациенту новую челюсть из его собственного ребра. Фото: Черновицкая областная клиническая больница

"Было проведено КТ с контрастированием и вместе с лечащим врачом определено наиболее подходящее ребро для извлечения. Так, для моделирования новой челюсти у пациента забрали пятое ребро слева. Провели поднадкостную резекцию, благодаря чему сохранили сосудистый и нервный пучки. Со временем частично костная ткань в месте резекции даже восстановится", – рассказали в больнице.

Вскоре после операции пациент уже был на ногах. Когда мужчина привыкнет к имплантированной кости, можно будет смоделировать край альвеолярного ростка, сделать пластику пародонты, установить зубные импланты и даже полностью восстановить зубной ряд, говорит хирург-стоматолог Николай Токарь.

Такую операцию сложно проводить из-за большого риска кровопотери. Врачам приходилось работать на участке лицевого нерва. Они пытались сделать все, чтобы у пациента не было потом проблем с подвижностью языка, чтобы он мог разговаривать и есть, как раньше. В результате негативных последствий удалось избежать, мужчина чувствует себя хорошо.

Медики сделали пациенту новую челюсть из его собственного ребра. Фото: Черновицкая областная клиническая больница

Генеральный директор больницы Дмитрий Домбровский подчеркнул, что операция столь высокого уровня мастерства в заведении сделана впервые. Это оперативное вмешательство поможет не только восстановить функцию нижней челюсти, но позволит достичь немалого эстетического эффекта для пациента, отметил специалист.

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