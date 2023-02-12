Сделали невозможное: ТСН получила кадры отражения позиций под Бахмутом и взятие в плен "вагнеровцев"

Такое заявление после обеда сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время беседы с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

И уже к вечеру ТСН получила видео, с одного из участков фронта, где расположены эти позиции. Это под Бахмутом. Там только пятеро пограничников Луганского пограничного отряда совершили удивительное.

Узнав от разведки, что большая группа "вагнеровцев" заходит на позиции, командир группы решил атаковать противника.

Во время боя эти пятеро бойцов уничтожили 20 российских наемников, еще два десятка россиян поедут в госпиталь. А еще трое "вагнеровцев" теперь в украинском плену.

Добавим, что ранее пограничники сбили российский штурмовик, бомбивший Бахмут. Речь идет о штурмовике Су-25.

Напомним, под Бахмутом пограничники разбили четыре группы российских штурмовиков.

Бахмут остается главным направлением удара российских оккупантов на востоке Украины. В течение суток 10 февраля здесь произошли рекордные 54 боевых столкновения. Однако врагу до сих пор не удалось перерезать пути снабжения украинских защитников.

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