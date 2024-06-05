Сделал замечание за громкую музыку: в Одессе парень хладнокровно застрелил мужчину (фото)

В Одессе между двумя мужчинами произошел конфликт из-за громкой музыки. Один из них достал пистолет и хладнокровно застрелил другого двумя выстрелами в грудь. Подозреваемый уже задержан правоохранителями.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, инцидент произошел в ночь с 3 на 4 июня в многоэтажке по улице Академика Королева. Следователи установили, что 28-летний мужчина, приехавший на выходные к брату, услышал с родственником громкую музыку и шум, звучавшие из квартиры на девятом этаже.

“Поднявшись, они постучались в дверь, а когда вышел житель дома, сделали ему замечание по шуму, на что тот начал вести себя агрессивно. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в толкотню. Тогда злоумышленник вошел в квартиру, взял пистолет, и, вернувшись, несколько раз выстрелил в одного из них, попав в грудь. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте. Брат убитого сообщил о происшествии соседям, а те – полицию”, — рассказали в Нацполиции области.

После совершенного, подозреваемый скрылся с места преступления. Однако через час его задержали полицейские. Прячался он в квартире матери в этом же районе города.

“Правонарушителем оказался 22-летний житель Одессы. С места происшествия правоохранители изъяли незарегистрированное на злоумышленника оружие, предварительно огнестрельное, и несколько гильз, которые с другими вещественными доказательствами направят на экспертизу. Откуда у подозреваемого оружие и его происхождение следователи будут устанавливать в ходе расследования. Кроме того, у подозреваемого были отобраны биологические образцы для установления состояния наркотического или алкогольного опьянения. При наличии достаточных улик следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины – в умышленном убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку. Подозреваемый задержан. Полицейские хлопочут по поводу избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей”, — отметили в полиции.

За совершенное молодому человеку грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, что главный судья Одессы "забыл" указать в декларации недвижимость в Майами.

Читайте также: