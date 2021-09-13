"Сделано с любовью": на Волыни разгорелся скандал из-за бирки для новорожденных

На бирке написано, что "продукт" содержит 50% от мамы и 50% от папы и сделан с любовью.

В Нововолынске Волынской области в роддоме решили креативно подойти к биркам для новорожденных.

Об этом сообщили на сайте Нововолынской центральной городской больницы.

"Друзья, у нас мега крутая новость для вас. Теперь в акушерско-гинекологическом отделении КНП "НЦМБ" при рождении ваш ребенок получает собственную бирочку. Как это мило, правда? Сделано с любовью", — говорится в публикации больнице.

На бирке указано имя ребенка, дата рождения, время и вес. Также написано, что "продукт" содержит 50% от мамы и 50% от папы и сделан с любовью.

Женщины такой креатив роддома оценили:

Можно нам выписать за 2012 в 2016 год такие ?. А то только прищепку из пуповины сохраняем, соску первую и локоны.

Очень классно. Почему когда такого не было?

Рожала в 2018 году. Никакой бирочки не дали, а я бы хотела такое сохранить на память.

Очень классно! Где вы были с той идеей в июне?

Впрочем нашлись и те, которые такое творчество в роддоме раскритиковали:

Нет, это не мило! Знаки с этикетки для одежды. Ребенок — не вещь, он — человек. А если ребенка рождает одинокая мама и папа отказался признавать отцовство? Ей как на этот "ценник" реагировать? И почему ребенка "сделано"? Он в нормальной ситуации рожден с любовью.

В частности, глава секретариата депутатского объединения "Защита прав ребенка — приоритет государства" Людмила Волынец отметила, что не воспринимает такое отношение к рождению человека.

"И где же уважение к ребенку? Или к ее родителям? О каких правах ребенка здесь идет речь?", — написала она.

Напомним, как родить ребенка и не сойти с ума и что делать, чтобы избежать послеродовой депрессии.

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