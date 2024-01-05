"Сделано все максимально коварно": Безуглая – о своем отзыве с должности в оборонном комитете

Марьяна Безуглая подчеркнула, что не собирается уступать и уходить с должности.

Комитет по вопросам безопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя. Нардеп от "Слуги народа" эмоционально отреагировала на решение о намерении своих коллег об отзыве с должности и отказалась признавать его легитимность.

Свои мысли Безугла изложила в Facebook.

"Итак, относительно моего якобы "отзыва" с должности заместителя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки: Решение согласно Закону может быть принято только в зале. Это только рекомендация от Комитета. Сделано все было максимально коварно: председатель Комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опоздаю на заседание, в мое отсутствие; а коллеги проголосовали", — написала оскорбленная нардеп.

Безуглая также подчеркнула, что не собирается уступать и уходить с должности.

"Я не сдамся никогда и ни один шантаж не заставит меня отступить от принципов, работы, борьбы и правды", — подытожила она.

Напомним, сегодня, 5 января, стало известно, что Комитет по вопросам безопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марианны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета.

Скандалы вокруг Марьяны Безуглой

Марьяна Безуглая в последнее время отметилась рядом скандальных высказываний и неоднозначных заявлений по поводу главкома Валерия Залужного, мобилизации всех женщин в возрасте от 25 до 60 лет, наказания для уклоняющихся и т.д.

В частности, ранее нардеп Безуглая призвала отправить Залужного в отставку, чем "нарвалась" на критику соцсетей.

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