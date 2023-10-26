"Сделать батальон "Парламент" и на две недели – под Бахмут": комбат "Свободы" прокомментировал работу депутатов

Командир батальона "Свобода" в составе 4-й бригады быстрого реагирования НГУ Петр Кузык оценил работу народных депутатов Украины во время войны и сделал предложение о ее улучшении.

Об этом шла речь во время интервью бойца "Украинской правде".

"Взять, сделать батальон "Парламент" и на две недели – под Бахмут. Все, кто выживет, будут идеальными управленцами для государства (...) У них система ценностей изменится, им не нужны будут Bentley, iPhone... Они поймут настоящую цену жизнь", – предложил комбат "Свободы" Петр Кузик.

Его откровенно возмутила работа народных избранников во время полномасштабной войны в Украине.

"Что происходит в парламенте?! Они (народные депутаты – ред.) в TikTok выставляют друг друга, селфи делают. Дерутся между собой... Не работают. Это неприемлемо", – добавил он.

Напомним, с начала полномасштабной войны добровольческий батальон "Свобода" сражался с оккупантами по всем горячим направлениям: Киевщине, Рубежном, Северодонецке, Горловке.

С января 2023 года бойцы батальона воевали сначала в Бахмуте, а последние несколько месяцев удерживают позиции вблизи уничтоженного россиянами города.

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