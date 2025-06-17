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Наверное сейчас уже немногие вспомнят фотографию с саммита G7 в Канаде в 2018 году, где самодовольный Трамп сидит на стуле скрестив руки, а возле него стоят тогдашние мировые лидеры — уже бывший канцлер Германии Ангела Меркель, действующий президент Франции Эммануэль Макрон и другие, — пытаясь его. Через две недели того же года состоялся саммит НАТО в Брюсселе, который перерос в настоящий скандал за закрытыми дверями, потому что Трамп угрожал вывести США из НАТО, если союзники не увеличат свои оборонные расходы минимум до 2% ВВП.

То же самое может произойти и на саммите НАТО 24-25 июня в Гааге, в котором также примет участие и Владимир Зеленский. Администрация Трампа уже выдвинула условие — увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. В принципе ключевые союзники по Альянсу это поддерживают. Особенно страны восточного фланга НАТО. По словам генсека Альянса Марка Рютте, Россия может быть готова применить военную силу против Альянса в течение 5 лет. Поэтому, в дополнение к фактическому выходу США из Европы и тяготению Трампа к взаимопониманию с Путиным, угроза более широкого военного конфликта на европейском континенте не так уж неизбежна.

Однако, помимо увеличения расходов на оборону до 5% ВВП, на саммите НАТО в Гааге в этом году будет еще как минимум три дискуссионных темы, которые могут вызвать немало споров между Трампом и союзниками США по Альянсу. Именно поэтому итоговая декларация этого саммита, как ожидается, будет достаточно короткой (одна страница) и выхолощенной. О каких именно темах идет речь? Читайте на сайте ТСН.ua.

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США сменили риторику: у Трампа отмечают статью 3

На прошлой неделе на Брюссельском форуме Немецкого Фонда Маршалла у посла США при НАТО Мэтью Витакера в шутку спросили, не будет ли на саммите в Гааге вице-президента Джей Ди Венса. Европейские лидеры никогда не забудут его скандальную речь на нынешней Мюнхенской конференции безопасности в феврале, где он обвинил Европу в отходе от демократии, добавив, что настоящая угроза европейскому континенту исходит не от России или Китая, а находится внутри самой Европы.

Обычно участие американских вице-президентов в саммитах НАТО не предусмотрено. Вряд ли Джей Ди Вэнс приедет в Гаагу. Это хорошие новости также и для Украины, потому что в саммите примет участие и Владимир Зеленский. Хотя у него была довольно приятная встреча с Венсом в Риме в середине мая, вряд ли действующего вице-президента США нельзя назвать симпатиком Украины. Тем не менее, наибольшая проблема — сокращение бюджета США для военной помощи Украине и меньшей американской вовлечённости в безопасность Европы — это не решает.

К тому же, несмотря на публичную приверженность США статье 5 НАТО о коллективной обороне, в последнее время администрация Трампа все чаще напоминает также статью 3 «об индивидуальной и коллективной способности противостоять вооруженному нападению».

«Наша приверженность статье 5 остается неизменной, но мы также считаем целесообразным, чтобы наши союзники были отданы статье 3, включающей их индивидуальную оборону и коллективную оборону», — заявлял Мэтью Витакер.

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Распределение бремени: увеличение расходов на оборону до 5% ВВП

Учитывая, как часто представители администрации Трампа стали обращать внимание на статью 3 Североатлантического договора, многие эксперты отмечают, что статью 5 — «один за всех и все за одного» — больше нельзя считать «автоматической».

А сейчас Белый дом требует от союзников увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. С одной стороны, это полностью оправдано. По словам главы немецкой разведки Бруно Каля, у Берлина есть конкретные доказательства, что Россия планирует протестировать статью 5 НАТО, напав на одну из стран Альянса. Поэтому, как отмечает генсек Альянса Марк Рютте, НАТО должно стать сильнее, мощнее и смертоноснее.

«Сильнее НАТО означает значительно большие расходы на оборону. На саммите в Гааге я ожидаю, что лидеры стран-членов Альянса договорятся о выделении 5% ВВП на оборону», — заявил Марк Рютте, добавив, что 3,5% пойдет на основные военные нужды НАТО, еще 1,5% — на инвестиции в оборону и безопасность, например, инфраструктуру и наращивание промышленного потенциала.

«Символическая» декларация: все, чтобы не провоцировать Трампа

Вместе с тем, даже в случае достижения целевого показателя расходов на оборону в 5% ВВП нет никаких гарантий, что США придут на помощь своим союзникам.

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Во-первых, при администрации Трампа из Вашингтона все громче раздаются голоса о постепенном выходе США из Европы — сокращении американского военного присутствия на европейском континенте.

Во-вторых, Белый дом все больше говорит о необходимости сфокусироваться на Индо-Тихоокеанском регионе. К тому же после ударов Израиля по ядерным объектам в Иране рискует вспыхнуть и Ближний Восток, куда американцы уже перебросили 20 тыс. боеприпасов для сбития дронов, предусмотренных для Украины.

В дополнение к попыткам администрации Трампа во что бы то ни стало найти общий язык с Путиным, даже за счет интересов Украины и европейского континента в целом, итоговая декларация саммита НАТО в Гааге рискует стать очень выхолощенной и удивительно сжатой. Союзники идут на это, чтобы не провоцировать Трампа, который может досрочно покинуть саммит Альянса, громко хлопнув дверью. Собственно, как он это сделал в понедельник, 16 июня, покинув саммит G7 в Канаде, набросившись Эммануэля Макрона.

«Президент Франции Эммануэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над прекращением огня между Израилем и Ираном. Неверно! Он не представляет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не имеет ничего общего с прекращением огня. Эммануэль всегда ошибается», — дописал Трамп в своей соцсети Truth Social.

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Нет членству Украины в НАТО: все, чтобы не провоцировать Путина

Кого еще точно в очередной раз не будет провоцировать НАТО, так это Путина. Причем настолько, что в декларации саммита в Гааге вряд ли вспомнят о будущем членстве Украины в НАТО. случае согласует Трамп.

«Украина продолжает свой необратимый путь к членству в НАТО, даже если эта перспектива не будет упомянута в итоговом коммюнике саммита. Нынешняя декларация саммита в Гааге будет значительно короче документа, принятого в прошлом году в Вашингтоне. Однако это не означает пересмотра обязательств перед Украиной. Вы не должны всегда повторять каждое предложение. Все остается в силе: и стратегическая концепция, и вашингтонское коммюнике», — объясняет генсек НАТО.

Марк Рютте добавил, что не только США, но и, например, Венгрия, Словакия и другие, сегодня против вступления Украины в НАТО. Администрация Джо Байдена придерживалась такого же мнения. Однако она не блокировала упоминание «приглашения Украины вступить в НАТО, когда государства-члены Альянса согласятся и будут выполнены условия» в декларации прошлогоднего юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.

Дата публикации 14:55, 16.06.25 Количество просмотров 288 Экстренная встреча! Макрон пошел против Трампа? Ситуация Израиля и Ирана - скрытые факты