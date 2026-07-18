Сделайте это со счетчиками, потому что суммы за коммуналку взлетят: к украинцам обратились с предупреждением

Поверка счетчиков газа и электроэнергии / © Госпродпотребслужба

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Украинцам напомнили о необходимости обязательной поверки счетчиков газа и электроэнергии. Если пропустить установленные сроки, начисления за потребленные услуги могут начать производиться по другим алгоритмам, из-за чего суммы в коммунальных платежках рискуют существенно увеличиться.

О законодательных требованиях по проверке приборов учета предупредили в Госпродпотребслужбе.

Ведомство отмечает: согласно закону «О метрологии и метрологической деятельности» все бытовые счетчики подлежат обязательной периодической поверке.

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За чей счет производятся работы?

Многих потребителей волнует финансовый вопрос, однако закон верно защищает граждан. Периодическая поверка, обслуживание и ремонт счетчиков (включая их демонтаж, транспортировку и монтаж) производятся исключительно за счет компаний-поставщиков услуг (газо- и электроснабжающих организаций). Даже если прибор является собственностью физического лица, платить за его проверку из собственного кармана не нужно.

Какие установлены сроки?

Для каждого типа счетчика действуют свои межверочные интервалы:

Счетчики газа класса 1,0 — поверяются один раз в 2 года ;

Счетчики газа класса 1,5 — поверяются один раз в 8 лет ;

Счетчики электроэнергии — поверяются один раз в 4 года.

Важно: Поверка счетчиков, срок которых уже подошел, должна быть проведена в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона (то есть летом).

Что будет с начислениями при снятии счетчика?

Чтобы суммы за коммуналку не «космически» выросли при проверке, действует четкое правило. Если на период снятия прибора невозможно сразу установить другой, расчеты производятся по среднемесячному потреблению природного газа за аналогичный период предыдущего года.

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Компания-оператор обязана вернуть и установить ваш поверенный счетчик (или бесплатно заменить его собственным, если старый признан непригодным) в двухмесячный срок с даты снятия. Ответственность за своевременность процедур полностью возложена на хозяйствующих субъектов, которые поставляют вам свет и газ.

Коммуналка в Украине 2026 — последние тарифы и новости

Раньше мы писали о том, как списать долги за коммуналку за разрушенное жилье. Для отмены начислений гражданам необходимо зафиксировать факт непроживания через органы местных властей и получить соответствующий акт.

Напомним, некоторые категории украинцев могут получить скидку для оплаты коммунальных услуг. Для оформления этой помощи важно, чтобы среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за последние полгода не превышал лимит, дающий право на налоговую социальную льготу. В Пенсионном фонде Украины отмечают, что эта сумма в 2026 году составляет 4660 гривен.

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