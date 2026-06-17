"Сделайте выводы из 2023 года": почему Жорин призвал не связывать успехи на фронте с быстрой победой

Максим Жорин

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Отдельные успехи Сил обороны на фронте не следует увязывать с ожиданиями скорого завершения войны.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин в Telegram.

По его словам, опыт 2023 показал, что даже значительные достижения на поле боя не означают автоматической победы в короткие сроки.

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«Сделайте выводы с 2023 года. Реальные успехи на фронте не должны создавать фантастические ожидания об окончательной победе уже через пару месяцев», — подчеркнул Жорин.

Он отметил, что успешные действия украинских военных, прежде всего, могут усилить позиции Украины во время возможных переговоров.

«В первую очередь они могут дать сильные позиции на переговорах, после чего нас все равно ждет длительный путь борьбы», — считает военный.

Россия может усилить ответные удары на неудачи на фронте

Жорин также обратил внимание на типичную реакцию России в случаях, когда оккупационные войска не имеют ощутимых результатов на передовой.

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«Стандартные ответы россиян на отсутствие ощутимых успехов на передовой — это усиление ударов по тылу, диверсионная деятельность, активизация информационных атак», — заявил он.

Военный призвал здраво оценивать ситуацию и быть готовыми к тому, что даже при наличии положительных новостей с фронта война может оставаться длительным и сложным испытанием для страны.

Напомним, ранее речь шла о том, что уже в этом, 2026 году может появиться окно для переговоров по окончании войны в Украине.

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