"Сделайте запасы воды, еды и вещей первой необходимости": Кличко обратился к местным жителям

При тревоге мэр просит идти к местам для укрытия.

Киев вступил в фазу обороны города: столичных жителей призывают сделать запасы воды, еды и вещей первой необходимости.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

При воздушной тревоге и включении сирен, он просит идти к укрытиям. По словам Кличко, подземные станции открыты для жителей в любое время суток.

"Подготовьте теплые вещи, пледы – для того чтобы брать их на время пребывания в укрытиях", — подчеркнул он.

Общественный транспорт и метро в городе работают, заверил мэр. Впрочем, сигналы "Воздушная тревога" наземные станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" не будут работать.

"Я призываю киевлян быть особенно бдительными: извещать о подозрительных предметах и метках, которые закладывают диверсанты для корректировки огня врага. Они не безопасны для укрытия и перевозки пассажиров", — подчеркнул Кличко.

Напомним, российские войска ночью обстреляли ракетами Киев, а сейчас в городе и области ведутся бои. В Ровно обстреляли аэропорт, в Херсоне, Сумах и на Донбассе идут бои, однако в ряде мест украинские военные дают достойный отпор врагу.