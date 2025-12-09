Сделка с дьяволом и торговля территориями: Трамп давит на Украину, считая союзником Россию, а не Европу

Реклама

Это заявление президент Франции сделал в понедельник, 8 декабря, во время встречи с Владимиром Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Британии Киром Стармером в Лондоне. Европейские лидеры обсуждали «мирный» план урегулирования войны из 28 пунктов, который уже три недели продвигает администрация Трампа, но напоминает он скорее перечень российских требований по капитуляции Украины.

Лондонская встреча состоялась сразу после слов Трампа о том, что Зеленский «до сих пор не прочитал предложение» — его с Путиным «мирный» план. Хотя Трамп не мог не знать, что секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов провели на днях несколько встреч в США с его спецпредставителем Стивом Виткоффом и зятем Джаредом Кушнером. Но после ряда спекулятивных заявлений Дональда Трампа-младшего, которые он сделал в эти выходные в Дохе, все стало на свои места.

Сын президента США, будучи заметной фигурой в правопопулистском движении MAGA Республиканской партии, обвинил Зеленского в затягивании войны, а Европу — в отсутствии плана ее окончания. В то же время очень «действенный» план, который продвигает та группа в окружении президента США, к которой принадлежит и Дональд Трамп-младший, — это отдать России еще больше украинских территорий, вернуть ее в мировую экономику и вместе с Москвой поделить замороженные в ЕС активы Центробанка РФ.

На каком этапе переговоры между Украиной, США и ЕС по «мирному» плану, который продвигает администрация Трампа? К каким уступкам нас склоняют? Читайте в материале ТСН.ua.

Это Украина и ЕС виноваты: команда Трампа подыгрывает Кремлю

В эфире Fox News посол США при НАТО Мэтью Витакер заверил, что Трамп знает, как давить на Украину и Россию. Однако пока мы видим только давление на Украину, включая попытки дискредитации на международной арене, что и сделал Дональд Трамп-младший в Катаре, обвиняя в продолжении войны не агрессора, а жертву. А бывший стратег Трампа Стив Беннон, даже отсидевший в тюрьме, призвал прекратить продавать Украине оружие и остановить обмен разведданными.

Впрочем, в новой Стратегии национальной безопасности, вызвавшей волну критики, администрация Трампа пошла еще дальше, отмечая, что «европейские чиновники имеют нереалистичные ожидания в отношении войны, опираясь на нестабильные правительства меньшинства, многие из которых нарушают основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию». Более того, в этом документе также указано, что «значительное европейское большинство стремится к миру, однако это желание не воплощается в политику, в значительной степени из-за подрыва этими правительствами демократических процессов».

По дороге из Лондона, отвечая на вопросы журналистов в чате прямо на борту самолета, Владимир Зеленский подтвердил, что Дональд Трамп действительно хочет закончить войну, но у него свое видение, отличающееся от украинского.

«То, что я вижу сейчас в переговорной группе, я вижу, как старается очень Джаред (Кушнер — Ред.). Да, они работают с Виткоффом. Есть много, вы знаете, переговорщиков. Я точно вижу, что они хотят, чтобы война кончилась. Это не игра со стороны США. Но для нас важно как, на каких началах, чтобы не было риска повторения войны, потому что России мы не верим», — сказал украинский президент.

На днях Politico отмечал, что решение важнейших вопросов внешней политики Трамп поручает узкому кругу своих советников и родственников, что доказывает его глубокое недоверие Совету нацбезопасности при Белом доме, который его команда развалила, и Госдепу. Хотя госсекретарь Марко Рубио пока входит в эту небольшую внешнеполитическую группу, его влияние на «мирный» план из 28 пунктов по урегулированию войны России против Украины уменьшается.

ТСН.ua уже писал, что именно Виткофф и Кушнер вместе со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым в течение нескольких дней в Майами писали 28 пунктов «мирного» плана, который затем американские чиновники привезли в Киев. После переговоров с украинской делегацией, Виткофф и Кушнер улетели в Москву на пятичасовые переговоры с Путиным.

Многие, особенно в Украине, тогда отметили появление зятя Трампа Джареда Кушнера в переговорном процессе, мол, именно с ним Киеву нужно выстраивать диалог. Однако, в отличие от первого президентского срока Трампа, сейчас Кушнер не имеет официальной должности в Белом доме, а значит, не несет никакой политической и юридической ответственности за переговоры или посредничество в любом процессе. Уже не говоря о том, что его подписей ни под одним из документов тоже не будет.

«Отдайте территории»: как США наказывают жертву агрессии

По мнению спецпредставителя Трампа Кита Келлога, который в январе 2026 года покинет свой пост, усилия по урегулированию находятся на последних 10 метрах, которые всегда самые сложные. Два основных нерешенных вопроса — будущее Донбасса и ЗАЭС.

«Если мы решим эти две проблемы, думаю, остальные вопросы решятся достаточно хорошо. Мы действительно очень близко», — добавил Келлог.

По информации Politico, переговоры Украины с США зашли в тупик из-за одного главного вопроса — как заставить Украину отказаться от территорий Донбасса, которые Россия не оккупировала. Ссылаясь на европейского чиновника, издание также отмечает, что американцы настаивают, чтобы Украина ушла из Донбасса так или иначе. Axios добавляет, что на сегодняшний день переговоры Киева и Вашингтона сосредоточились на двух вопросах: отдать России территории Донбасса и получение Украиной надежных гарантий безопасности от США.

В интервью Bloomberg Владимир Зеленский заявил, что в переговорах действительно остаются разногласия в территориальных вопросах — единого мнения по Донбассу нет. После встречи с европейскими лидерами в Лондоне украинский президент добавил, что по нашей Конституции и международному праву мы не имеем никакого права, морального также отдать какие-то территории. Что касается гарантий безопасности, это должен быть не печально известный Будапештский меморандум, а законодательно закрепленные, проголосованные в Конгрессе США обязательства. Но от администрации Трампа мы не слышим готовности предоставить именно такие гарантии безопасности.

По словам Зеленского, во вторник, 9 декабря, Украина и европейские союзники финализуют последнюю версию «мирного» плана, содержащую теперь 20, а не 28 пунктов, и передадут его США. Однако окончательных решений по вопросам «территорий», послевоенного восстановления и гарантий безопасности нет. Впрочем, европейские гарантии безопасности — «коалиция решительных» (встреча соответствующих стран состоится уже на этой неделе) — уже готовы.

В ходе переговоров в Лондоне Фридрих Мерц заявил, что скептически относится к некоторым деталям в поступающих из США документах. В то же время в редакционной статье The New York Times отмечает, что пока европейские лидеры заявляют о своей непоколебимой солидарности с Украиной, они не могут отказаться от закупок российских энергоносителей и, наконец, принять решение о предоставлении Киеву «репарационного кредита» фактически под залог замороженных в ЕС активов Центробанка РФ.

В нежелании прекратить войну российская пропаганда, подхватываемая командой Трампа, обвиняет Киев и ключевые европейские столицы, добавляя к этому неспособность стран-членов ЕС договориться между собой. А чтобы добавить аргументов той группе в окружении Трампа, которая продвигает быстрый мир любой ценой, в понедельник, 8 декабря, Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2026 году.