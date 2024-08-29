Схема с квартирой: сколько стоит жилье, которое конфисковали у начальника ТЦК, и как он его получил

Кроме этого дома, Потерлевич не хотел терять права на получение безвозмездной квартиры как для военнослужащего.

Начальника Винницкого ТЦК и СП (Территориального центра комплектования и социальной поддержки) Романа Потерлевича лишили квартиры в пригороде Винницы. Высший антикоррупционный суд конфисковал жилье стоимостью 1,9 млн грн, а также обнародовал подробности приобретения недвижимости с участием главы Винницкой областной военной администрации (ОВА) Сергея Борзова.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также рассказал журналист Олег Новиков.

Подробности схемы с квартирой

"Высший антикоррупционный суд конфисковал квартиру стоимостью 1,9 млн грн у начальника Винницкого ТЦК и СП Романа Потерлевича, признав ее необоснованным активом", — говорится в сообщении.

Стало известно. что жилье было оформлено на его 64-летнего отца — должностного лица.

По данным следствия, квартира была приобретена в новостройке пригорода Винницы по инициативе Романа Потерлевича, однако формально оформлена на его отца, что вызвало подозрение у правоохранителей из-за ее сомнительных обстоятельств.

Прокурор САП заявил, что деньги за квартиру не вносились, а регистрация квартиры на Николая Потерлевича была лишь формальностью, чтобы обеспечить ее передачу Роману Потерлевичу без утраты права на получение безвозмездной квартиры как военнослужащего.

Владелец жилого комплекса с этой квартирой хотел подарить 8 квартир военнослужащим. По просьбе главы Винницкой областной военной администрации (ОВА) Сергея Борзова одну из них отдали Роману Потерлевичу, но с условием оформления ее на его отца.

"Это было сделано для того, чтобы Потерлевич не потерял право на получение бесплатного жилья, которое ему могло быть предоставлено по условиям его службы", — говорится в сообщении.

С 2023 года квартира находилась под арестом

САП подала гражданский иск в ВАКС о признании этого актива необоснованным и его взыскании в доход государства. В ноябре 2023 г. Государственное бюро расследований (ДБР) наложило арест на эту квартиру, однако этого было недостаточно для конфискации, поэтому САП продолжила работу над этим случаем.

В конце концов, ВАКС поддержал позицию САП и принял решение о конфискации квартиры. Этот кейс стал еще одним успешным примером использования механизма гражданской конфискации в Украине. Этот механизм позволяет в упрощенном порядке взимать необоснованные активы должностных лиц, не дожидаясь завершения длительного уголовного процесса.

Напомним, в Украине впервые лишили квартиры 80-летнюю сепаратистку. Пенсионерка призвала диктатора Путина прийти и спасти "бандеровскую Украину" и поддерживала влюбленными враждебные сообщения россиян.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "❗️ Первый случай в Украине! 80-летнюю сепаратистку лишили квартиры в Виннице ".

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