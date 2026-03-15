Сделка со США по производству дронов: Зеленский раскрыл детали

Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в подписании масштабного соглашения с Соединенными Штатами Америки о производстве дронов. Ее сумма – примерно 35–50 миллиардов долларов.

Об этом Зеленский рассказал во время встречи с журналистами, пишет "Интерфакт-Украина".

По словам президента, речь идет о долгосрочном сотрудничестве, которое могло бы длиться много лет.

Реклама

«Я хотел подписать соглашение на сумму около 35–50 миллиардов. У нас были такие мощности. Это большое соглашение по дронам на долгие годы», — отметил Зеленский.

Президент пояснил, что технологии беспилотников быстро развиваются, поэтому часть нынешних разработок может утратить актуальность через несколько лет. В то же время, на смену им будут появляться новые системы.

«И даже если некоторые морские дроны не будут работать через два года, например, учитывая новые технологии, будут новые подводные дроны. Мы работаем над такими вещами», – добавил глава государства.

По словам Зеленского, Украина уже имеет соответствующие производственные мощности и продолжает развивать технологии беспилотных систем, в том числе морских и подводных дронов.

Реклама

Как отмечал Зеленский ранее, Украина начнет продавать дроны собственного производства за границу . В 2026 году в Европе планируют открыть 10 экспортных центров, где будут производиться украинские беспилотники. Речь идет о странах Балтии и Северной Европе. Первые производственные линии уже запускаются в Германии и Великобритании. Основой этих проектов будут украинские технологии и специалисты. Зеленский подчеркнул, что безопасность Европы все больше базируется на технологиях, в том числе на дронах.

Украина уже направила на Ближний Восток три команды экспертов , помогающих бороться с иранскими дронами. Первыми "точками" стали Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.