Сделка Трампа с Россией: как США «сливают» Украину в угоду Путину и что с этим будет делать ЕС

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Встреча Большой семерки, которую досрочно покинул Дональд Трамп, заочно поссорившись Эммануэлем Макроном, состоялась на фоне очередных масштабных российских ударов по Украине. Только в Киеве в ночь на вторник, 17 июня, погибли 24 человека, еще 134 пострадали. В Одессе враг ударил по историческому центру города: жилым домам, инклюзивному центру для детей, детскому саду и церкви. Две женщины погибли, еще 26 человек обратились за медицинской помощью.

Жуткие кадры попаданий российских ракет и «шахедов» по многоэтажным жилым домам, приведшим к десяткам жертв украинцев, облетели мировые СМИ. Однако, уже на борту своего Air Force One, когда Трамп досрочно покидал саммит G7, на вопрос журналистов, что он думает об очередном массированном российском обстреле, президент США сказал, что еще «должен посмотреть новости». А за несколько часов до этого, во время пресс-конференции с премьером Канады Марком Карни на саммите Большой семерки, обвинил Барака Обаму и Джастина Трюдо в исключении России из G7, которая была G8.

«Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели, чтобы Россия присутствовала. И я бы сказал, что это была ошибка, потому что сейчас войны бы не было. Путин разговаривает со мной, он не разговаривает ни с кем другим, потому что его оскорбили, когда исключили из G8», — заявил Дональд Трамп.

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Саммит G7 в Канаде, в котором принял участие и Владимир Зеленский, завершился без совместного заявления в поддержку Киева из-за сопротивления США, не желающих критиковать Россию. Не будет в ближайшее время и ужесточение санкций против России. Как администрация Трампа продолжает «сливать» Украину в угоду Путину? Читайте на сайте ТСН.ua.

Трамп в тупике: у США другой приоритет

Когда Владимир Зеленский приехал в Канаду, чтобы лично поучаствовать в саммите Большой семерки и встретиться с Дональдом Трампом, президента США там уже не было. Свой преждевременный отъезд он объяснил «понятными причинами», а пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что это «из-за того, что происходит на Ближнем Востоке». Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь предположил, что, возможно, Трамп сделал предложение о прекращении огня между Израилем и Ираном.

На что Трамп публично набросился на Макрона в своей соцсети Truth Social со словами: Эммануэль всегда понимает все неправильно. Эмоциональный «наезд» Трампа на Макрона можно объяснить как недавней поездкой президента Франции в Гренландию, на которую, как и на Канаду, публично посягает президент США, так и последними заявлениями Макрона о невозможности посредничества Путина между Израилем и Ираном, еще в воскресенье, 15 июня, предположения.

«Я не верю, что Россия, которая сейчас ведет интенсивный конфликт (войну против Украины — Ред.) и уже несколько лет подряд не соблюдает Устав ООН, может быть посредником», — заявил Эммануэль Макрон.

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К вечеру вторника, 17 июня, Трамп провел совещание со своей командой по нацбезопасности по ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на многочисленные публикации в прессе, Трамп не объявил о присоединении США к Израилю по ударам по ядерным объектам Ирана. Однако, как пишет ABC News, «официальные лица США дали понять, что следующие 24-48 часов будут решающими относительно того, возможно ли дипломатическое решение проблемы с Ираном или президент может прибегнуть к военным действиям». В последнем очень заинтересован Израиль, ведь без американских стратегических бомбардировщиков и многотонных бомб, способных поражать глубоко под землей объекты, Израиль не сможет полностью уничтожить иранскую ядерную программу.

Изменение режима в Иране и захоронение его ядерной программы — стратегический интерес США. не только не начнет никакой новой войны, но и со всеми договорится покончить с продолжающимися конфликтами. Поэтому и свежий опрос YouGov и Economist свидетельствует, что 60% американцев выступают против вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном.

Договориться с Путиным: Трамп саботирует решение по Украине

На саммите G7 в Канаде Владимир Зеленский хотел обсудить с Дональдом Трампом возможность покупать американское оружие, поскольку Конгресс не будет принимать новый пакет военной помощи Украине, а министр обороны США Пит Гегсет заявил о сокращении бюджета на закупку вооружений для Киева в 2026 году. Вдобавок, как известно, США перебросили на Ближний Восток 20 тыс. боеприпасов для сбивания дронов, которые должна была получить Украина.

«Если в прошлом году применение ста „шахедов“ за одну ночь вызвало настоящий шок, то сейчас уже кажется необычным, если за одну атаку используется менее ста дронов. Фактически это единственное реальное изменение в поведении России после смены президента США», — заявил Владимир Зеленский, выступая на спецзаседании лидеров G7 в Канаде.

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По словам украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги, Россия намеренно направляет сотни ракет и беспилотников на гражданское население именно во время саммита Большой семерки, посылая сигнал о полном пренебрежении США и другим партнерам, призвавшим прекратить убийства, отвергая перемирие или встречу лидеров (Зеленского и Путина — Ред). Однако США, на уровне спикера Госдепа Темми Брюс, осудили российский массированный удар с десятками погибших только к вечеру вторника, 17 июня.

Хотя Эммануэль Макрон на саммите G7 в Канаде и выражал надежду, что Трамп все еще может изменить свое мнение и ввести более жесткие санкции против России, в публикациях западных СМИ, ссылающихся на источники, знакомы с обсуждениями лидеров стран Большой семерки за ужином в понедельник, 16 июня. Bloomberg отмечает, что Трамп говорил союзникам, что санкции против России обходятся США слишком дорого. Reuters пишет, что в последние недели администрация США распустила межведомственную рабочую группу, которая была создана весной для разработки стратегий давления на Россию, потому что Трамп не заинтересован в конфронтации с Москвой.

Вдобавок к уже не первому заявлению Трампа об ошибочности исключения России из G8, эксперты предполагают, что все это может свидетельствовать о выходе США из переговоров по урегулированию войны России против Украины, чем администрация Трампа уже давно угрожает. Хотя, все это время Америка играла скорее на стороне России, не являясь даже незаангажированным медиатором. Пока, по крайней мере, публично, Трамп отмечает желание продолжить попытки продвинуть «мирные» переговоры, зашедшие в тупик, прежде чем увеличивать давление на Россию. Что касается санкций, по мнению американского президента, их сначала должен ввести ЕС, а США затем оценят их влияние и последствия.

Это касается и возможного снижения ценового потолка продажи российской нефти от $60 до $45. Однако похоже, что в этом уже не заинтересован и сам Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила на саммите G7 в Канаде, что «в последние дни мы наблюдали рост цен (на нефть на 14% из-за обострения на Ближнем Востоке — Ред.), поэтому ограничение цен (на уровне $60 — ред.) выполняет свою функцию». Хотя на самом деле страны Запада могут оказать еще большее давление на Россию, если просто начнут выполнять уже введенные ограничения и закроют лазейки для обхода санкций, а 80% таких случаев происходит именно через Китай.

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Следующая встреча западных лидеров в более широком формате — это саммит НАТО в Гааге 24-25 июня. Но из-за нежелания союзников раздражать Трампа, и он рискует стать для Украины нерезультативным. ТСН.ua уже писал, что итоговая декларация этого саммита, как ожидается, будет достаточно короткой (одна страница) и выхолощенной. В частности, там не будет упоминания о будущем членстве Украины в НАТО, которое Трамп неоднократно называл причиной начала войны России против Украины. Если же союзники рискнут спорить с Трампом, он может досрочно покинуть саммит Альянса, громко хлопнув дверью, превратив его в НАТО минус США, как и G7 на Большую шестерку.

Дата публикации 13:37, 17.06.25 Количество просмотров 253 Реакция Трампа на обстрел Киева удивила Сеть