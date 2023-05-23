Сдержали русские пули: митрополит Эпифаний освятил иконы, написанные на бронеплитах

На изображениях также есть горящий Кремль, как символ змея.

Иконы на броне и искусство спасает жизнь. В Михайловском соборе Митрополит Эпифаний освятил вновь иконы на броне, которые впоследствии представят на международных аукционах. Цель – собрать средства в помощь ВСУ для закупки средств защиты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, изготовлять иконы на бронеплитах — проект под названием "Духовная победа" проходит в рамках благотворительной инициативы "АртАрмор", где плиты от бронежилетов становятся художественными проектами благодаря работе художников и иконописцев.

Во время освящения митрополит Эпифаний особо отметил работу с горящим кремлем в роли змея, побежденного Архистратигом Михаилом, которым выступает наше войско на поле боя. Одна работа на днях отправится в Стокгольм, две иконы будут представлены в США во время молитвенных благотворительных завтраков. Проект "АртАрмор" был основан год назад, чтобы благодаря искусству спасать жизнь нашим защитникам.

Фото: ТСН.ua

“Каждая икона получила повреждения от шаров, но эти шары не проникли в тело наших воинов, защитив их. Украина непременно одержит победу, мы в этом убеждены, ведь Бог с нами, правда, на нашей стороне”, — сказал Митрополит Эпифаний.

“В этой работе я изобразил горящий кремль как страну, которая на нас напала и нанесла нам сокрушительные разрушения, жертвы человеческих и символически, что архистратиг Михаил побеждает древнего змея. Я почувствовал пользу для ускорения нашей победы. Всем тяжело, но я не могу даже сравнить тот труд, который я вкладываю с трудом и бесчеловечным трудом, который вкладывают наши воины на передовой”, — отметил охотский иконописец Андрей.

Напомним, что у экс-нардепа Горбатова обнаружили еще одну коллекцию древних украинских артефактов.