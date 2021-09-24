"Сдержать эмоции было трудно": из Афганистана вернулись еще 30 украинцев с семьями

"Сдержать эмоции было трудно": из Афганистана вернулись еще 30 украинцев с семьями

Украина и в дальнейшем будет продолжать оказывать помощь своим гражданам и гражданам других стран.

Накануне завершилась успешно очередная операция по возвращению граждан Украины. В Международном аэропорту Борисполь приземлился самолет из Афганистана, отправленный для эвакуации украинских граждан и членов их семей.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, вернулись в Украину — 30 граждан Украины и члены их семей, 9 человек с правом на постоянное проживание в Украине, 18 человек по запросу Ватикана, 2 человека по запросу Канады. Всего на борту находилось 96 человек.

"Украина не оставляет в беде своих граждан, где бы они ни находились, — отметила Маляр во время встречи самолета в аэропорту.

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Маляр отметила, что Украина и в дальнейшем будет продолжать оказывать помощь своим гражданам и гражданам других стран. Но политическая ситуация в Афганистане непростая, поэтому это сложная работа.

"Когда приземлился самолет и из него вышли дети, довольно легко одетые как для нашей осени, сдержать эмоции было трудно. Так же не сдерживали эмоции и их родители — благодаря Украине за возвращение ... Такие операции — это история о сильной и ответственной Украине, о профессионализме ведомств, задействованных в операции, о том, что мы способны помогать другим странам ", — рассказала она.

Напомним:

В августе после захвата власти в Афганистане боевиками группировки "Талибан" США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан. Украина эвакуировала из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных.

и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных. Также украинские военные, которые дислоцировались в аэропорту Кабула, провели операцию, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады. Две предыдущие попытки, спланированные канадскими военными до вылета из аэропорта Кабула, не принесли результата и не позволили завезти группу в аэропорт, как и другая попытка, организованная Государственным департаментом США.

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