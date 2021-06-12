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"Сдерживали фашистов": в Харькове СБУ оригинально "поздравила" консульство РФ с Днем России

"Сдерживали фашистов": в Харькове СБУ оригинально "поздравила" консульство РФ с Днем России

t.me/kharkiv_1654

На баннере возле дипломатического учреждения напомнили о подвиге украинских "киборгов".

В Харькове возле консульства России СБУ разместила баннер, в котором напомнила о героической обороне Донецкого аэропорта украинскими "киборгами". Таким оригинальным способом решили "поздравить" дипломатическое представительство страны-агрессора по случаю Дня России, который отмечается сегодня, 12 июня.

Об этом сообщает Telegram канал "Харьков 1654".

На баннере написали: "Сдерживали фашистов":

  • Дания — 6:00;
  • Нидерланды — 6 дней
  • Бельгия — 8 дней
  • Польша — 36 дней
  • Франция — 43 дня;
  • Дом Павлова (Сталинград) — 58 дней
  • Донецкий аэропорт — 242 дня.

Бои за Донецкий аэропорт продолжались с сентября 2014 года по 22 января 2015-го. Это один из самых яростных эпизодов войны с Россией на востоке Украины. Оборона терминалов аэропорта продолжалась 242 дня. Бои стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище — "киборги".

Напомним, что Харьковский городской совет подаст апелляцию на решение окружного админсуда о незаконном переименовании проспекта Жукова.

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