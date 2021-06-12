"Сдерживали фашистов": в Харькове СБУ оригинально "поздравила" консульство РФ с Днем России

На баннере возле дипломатического учреждения напомнили о подвиге украинских "киборгов".
В Харькове возле консульства России СБУ разместила баннер, в котором напомнила о героической обороне Донецкого аэропорта украинскими "киборгами". Таким оригинальным способом решили "поздравить" дипломатическое представительство страны-агрессора по случаю Дня России, который отмечается сегодня, 12 июня.
Об этом сообщает Telegram канал "Харьков 1654".
На баннере написали: "Сдерживали фашистов":
- Дания — 6:00;
- Нидерланды — 6 дней
- Бельгия — 8 дней
- Польша — 36 дней
- Франция — 43 дня;
- Дом Павлова (Сталинград) — 58 дней
- Донецкий аэропорт — 242 дня.
Бои за Донецкий аэропорт продолжались с сентября 2014 года по 22 января 2015-го. Это один из самых яростных эпизодов войны с Россией на востоке Украины. Оборона терминалов аэропорта продолжалась 242 дня. Бои стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище — "киборги".
Напомним, что Харьковский городской совет подаст апелляцию на решение окружного админсуда о незаконном переименовании проспекта Жукова.