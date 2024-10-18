Сдетонировал в руках: на Тернопольщине мужчина погиб из-за боеприпаса

На Тернопольщине в руках 55-летнего мужчины сдетонировал боеприпас. В результате тяжелых повреждений мужчина умер по дороге в больницу. Несчастье произошло 17 октября около 19:00.

Об этом сообщает местная полиция.

Как стало известно, в тот день пострадавший на собственном огороде выкопал боеприпас времен Второй мировой войны.

"Он занес опасную находку в подсобное помещение и начал разбирать, высверливая детали", — рассказал начальник следственного отделения полиции №5 (г. Подволочиск) Александр Чубенко.

В какой-то момент мина взорвалась, травмировав мужчину. Потерпевшему удалось самостоятельно остановить кровотечение. Скорую вызвала жена, вернувшаяся через некоторое время. Однако мужчина умер по дороге в больницу.

В полиции в очередной раз напомнили, что приближаться к взрывоопасному предмету, передвигать его или брать в руки категорически запрещено.

"Нельзя разряжать, бросать или бить по нему, не класть вблизи костра, приносить домой, а тем более разбирать. О находке необходимо немедленно сообщить полицию и службу по чрезвычайным ситуациям", — подчеркнули в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области из-за детонации боеприпаса пострадали 19-летний парень и 17-летняя девушка. В настоящее время они находятся в больнице.

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