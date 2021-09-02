Сдетонировала граната на пассажирском сиденье: в Днепре во дворе дома прогремел взрыв (фото)

Пострадал водитель авто. Его госпитализировали в больницу.
В Днепре во дворе жилого дома взорвался легковой автомобиль, в котором находился мужчина. Впоследствии на месте происшествия нашли фрагменты страйкбольной гранаты.
Об этом сообщили в Национальной полиции Днепропетровской области.
Как стало известно, инцидент произошел днем 2 сентября на улице Литейной в Соборном районе города. Там в салоне автомобиля Subaru, на переднем пассажирском сидении, прогремел взрыв. В результате чего пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали в больницу.
На месте происшествия работали криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа.
"С места происшествия изъяли фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденную сумку водителя. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации указанному событию", — отметили в пресс-службе Нацполиции области.
Напомним, что в Днепре прогремел взрыв в жилом доме. В результате происшествия погибли два человека.