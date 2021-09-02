Сдетонировала граната на пассажирском сиденье: в Днепре во дворе дома прогремел взрыв (фото)

Сдетонировала граната на пассажирском сиденье: в Днепре во дворе дома прогремел взрыв (фото)

Пострадал водитель авто. Его госпитализировали в больницу.

В Днепре во дворе жилого дома взорвался легковой автомобиль, в котором находился мужчина. Впоследствии на месте происшествия нашли фрагменты страйкбольной гранаты.

Об этом сообщили в Национальной полиции Днепропетровской области.

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Как стало известно, инцидент произошел днем 2 сентября на улице Литейной в Соборном районе города. Там в салоне автомобиля Subaru, на переднем пассажирском сидении, прогремел взрыв. В результате чего пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работали криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

"С места происшествия изъяли фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденную сумку водителя. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации указанному событию", — отметили в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Днепре прогремел взрыв в жилом доме. В результате происшествия погибли два человека.

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