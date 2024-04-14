Sea Baby и "Мамай": в СБУ рассказали о своих морских дронах

По словам спикера Службы безопасности, СБУ может достать вражескую цель фактически в любой точке Черного моря.

СБУ совместно с Силами безопасности и обороны модернизировали дрон Sea Baby, теперь способный поражать любую цель в Черном море.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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По его словам, сейчас СБУ использует два типа морских дронов – это Sea Baby и "Мамай". Это уже новые поколения дронов.

"Например, Sea Baby 2024 года выпуска — это дрон нового поколения, который является еще более смертоносным. Он отличается от предыдущей модели как внешним видом, так и тактико-техническими характеристиками. Среди прочего, новый дрон Sea Baby способен доставить почти тонну взрывчатки более тысячу километров. А это означает, что СБУ может получить враждебную цель фактически в любой точке Черного моря", – рассказал Дехтяренко.

Кроме того, новый дрон — "Морской малюк" проходит полный цикл испытаний.

По словам спикера СБУ, Sea Baby из-за небольших размеров и особенностей конструкции "снизу не слышит гидроакустика, а сверху не замечают радиолокационные станции".

"Более того, корпус этого дрона изготовлен из радиопрозрачного или, другими словами, радиопоглощающего материала... Такие дроны можно увидеть только визуально, а не на системах наблюдения", — сказал Дехтяренко.

Он добавил, что дрон стоимостью 8,5 миллиона гривен уничтожает военный корабль врага стоимостью несколько десятков миллионов долларов.

Всего украинские дроны поразили 11 кораблей РФ и Крымский мост.

Ранее корреспонденты ТСН стали свидетелями того, как конструкторы СБУ тестируют на воде первый "народный" дрон.

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