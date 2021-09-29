Седьмые роды у матери и все дети гуляют по миру: в Кропивницком двое брошенных мальчиков-близнецов ждут семью

Седьмые роды у матери и все дети гуляют по миру: в Кропивницком двое брошенных мальчиков-близнецов ждут семью

В роддоме находятся четверо детей, от которых отказались родители.

В Кропивницком в роддоме сейчас находятся четверо брошенных младенцев. Среди них две девочки и два брата-близнеца.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Двое братьев-двойняшек — Илья и Валентин родились в августе этого года. Сразу после их появления на свет, их мать написала отказ.

"У женщины — это седьмые роды, во время беременности у врачей она не наблюдалась. От предыдущих шести детей мать или отказывалась, или их забирали социальные службы, из-за ненадлежащих условий ухода и проживания. Один из мальчиков был немного слабее, нуждался в помощи. Но они очень быстро поправились, сейчас это здоровые дети, набравшие почти пять килограммов веса и ждут своих родителей", — рассказывает руководитель отделения второго этапа выхаживания детей роддома Татьяны Озимай.

фото: Суспильне.Кропивницький

Также в родильном сейчас находится девочка Настя 6 дней — она в палате под лампой. Ребенок родился весом 2 кг 300 граммов, а в родильное младенца принесли парень с девушкой и сообщили, что нашли его под мостом.

Врачи заподозрили, что это мама ребенка и вызвали полицию. Роженица призналась, что она действительно родила, но ребенок ей не нужен.

Еще один младенец также ждет своих родителей — это девочка Руслана. Она родилась весом 1 кг 300 граммов, а сейчас ей уже 3,5 месяца.

"Мама родила двойню дома в туалете. Одна девочка умерла. Руслана длительное время находилась в отделении интенсивной терапии, была на искусственной вентиляции легких. Это очень недоношенный ребенок, который родился на 31 неделе беременности, поэтому нуждалась в длительном лечении, выхаживания. Сейчас она здорова, получает необходимые витамины, набрала почти четыре килограмма веса ", — рассказывает врач.

Как сообщил заведующий сектором социальной и правовой защиты детей городской службы по делам детей Игорь Горин, после регистрации рождения детей устроят в дом ребенка.

"Ребенок приобретает право быть усыновленным с двухмесячного возраста, но при определенных обстоятельствах. Например, если мама предоставила нотариальную согласие на усыновление, или лишена родительских прав. Со дня рождения ребенка у родителей есть полгода на то, чтобы передумать и забрать его домой. Если они этого не делают, управление по делам детей подает в суд на лишение их родительских прав", — рассказал Игорь Горин.

Напомним, что в Кропивницкому от новорожденной девочки отказались родители. Ребенка принесли в родильное.

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