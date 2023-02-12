Сегодня, 12 февраля, по всей Украине будет свет — Укрэнерго

В воскресенье, 12 февраля, по всей территории Украины будет свет. Пока дефицита мощности нет.

Благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад Укрэнерго и введению в работу двух блоков АЭС, дефицита мощности нет, поэтому в течение дня электроэнергия будет у всех украинцев.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Отмечается, что лимиты потребления на сегодняшний день не доводились. Однако при увеличении потребления, говорят в Укрэнерго, могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и Киева, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения.

"Обращаем внимание, что снятие лимитов потребления касается только суток 12 февраля. С началом рабочей недели и характерным для него ростом потребления ограничения могут вернуться", — отмечают в Укрэнерго.

Продолжаются восстановительные работы на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных атак и нападений вражеских дронов. Кроме того, Украина импортирует электроэнергию.

Сегодня, на всех объектах, поврежденных в результате ракетных обстрелов и атак дронов россиян, продолжаются ремонтные работы. Это, в частности, касается Одесской области.

В Укрэнерго отметили, что энергосистема Украины уже пережила 14 ракетных атак врага и 17 волн атак БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южных териториях также расположено и большинство ветровых и солнечных электростанций. Отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.

Напомним, ранее в компании "Укрэнерго" объявили о продлении замеров фактического потребления электроэнергии со следующей недели, с 13 по 19 января, поэтому в некоторых областях свет обещают не выключать.

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